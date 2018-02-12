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"Укрзалізниця" почала виплату компенсацій через поломку бориспільського експреса

Українцю Даніелю Беккеру повністю компенсували вартість нового квитка
Українцю Даніелю Беккеру, який спізнився на літак через поломку нового експреса "Київ-Бориспіль".
"Укрзалізниця" почала виплату компенсацій через поломку бориспільського експреса Фото: з вільних джерел

Беккер розповів, що з ним після інциденту зв'язалося керівництво "Укрзалізниці" і пообіцяло повністю компенсувати всі витрати.

"Я ночував у друзів біля метро "Вокзальна". Ось чому і вирішив їхати новим експресом... Після того вранці мені викликали машину додому, привезли в "Укрзалізницю". Я написав заяву, і мені видали повну вартість квитка у гривні за курсом продажу. Я їх обміняв на 550 доларів (саме стільки Беккер витратив на новий квиток, - ред.). Потім машина з водієм, яку виділила "Укрзалізниця", відвезла мене в аеропорт. Тепер я чекаю на виліт", - розповів він.

Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.

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02 12 2018 17:55
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