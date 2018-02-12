CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнцю Даніелю Беккеру, який спізнився на літак через поломку нового експреса "Київ-Бориспіль".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" почала виплату компенсацій через поломку бориспільського експреса
Українцю Даніелю Беккеру повністю компенсували вартість нового квитка
Фото: з вільних джерел
Беккер розповів, що з ним після інциденту зв'язалося керівництво "Укрзалізниці" і пообіцяло повністю компенсувати всі витрати.
"Я ночував у друзів біля метро "Вокзальна". Ось чому і вирішив їхати новим експресом... Після того вранці мені викликали машину додому, привезли в "Укрзалізницю". Я написав заяву, і мені видали повну вартість квитка у гривні за курсом продажу. Я їх обміняв на 550 доларів (саме стільки Беккер витратив на новий квиток, - ред.). Потім машина з водієм, яку виділила "Укрзалізниця", відвезла мене в аеропорт. Тепер я чекаю на виліт", - розповів він.
Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.
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02 12 2018 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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