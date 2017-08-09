"Укрзалізниця" показала дві модернізовані електрички
"Роботи з модернізації виконувалися на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод", який у стислі терміни зумів повернути потяги в експлуатацію", - повідомив член правління УЗ Сергій Михальчук, інформує офіційний сайт відомства.
В оновлених поїздах змінився не тільки інтер'єр, але і було проведено низку технічних удосконалень. Зокрема, в електричках замінили деякі деталі й агрегати, встановили сучасне світлосигнальне обладнання на головних вагонах, електронні маршрутні покажчики на лобових частинах головних вагонів та інше електрообладнання.
Фото: uz.gov.ua
"У модернізованих електричках встановлені нові герметичні вікна з сонцезахисними ролетними шторами. Сидіння теж абсолютно нові, тому більш зручні. Відремонтовано системи вентиляції пасажирських салонів вагонів і кабін машиністів. Під час ремонту всі нагрівальні елементи та вентиляційні агрегати замінені. Завдяки цьому поїздки електричкою будуть більш комфортними і приємними", - зазначив Михальчук.
Усього, за його словами, за 8 місяців 2017 року були не відремонтовані 8 складів електропоїздів (40 секцій). До кінця року планують оновити ще 8 складів.
В УЗ відзначають, що модернізація дозволяє залізничникам значно економити кошти галузі. Так, виконання капремонту однієї секції електропоїздів, що складається з двох вагонів, коштує близько 8,7 млн гривень, тоді як вартість нового електропоїзда при нинішньому курсі валюти становить 440-450 млн гривень.
Нагадаємо, що у Київській, Вінницькій і Закарпатській областях за три дні тричі горіли потяги з пасажирами.
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