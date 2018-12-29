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"Укрзалізниця" повідомляє про черговий збій у роботі експреса в аеропорт "Бориспіль"

В "Укрзалізниці" стверджують, що жоден пасажир не запізнився на авіарейс
Через збій у роботі системи управління дизель-потяга, що працює на маршруті Київ – Міжнародний аеропорт "Бориспіль", сьогодні зранку сталося відхилення від графіка руху двох експресів.
"Укрзалізниця" повідомляє про черговий збій у роботі експреса в аеропорт "Бориспіль" Фото: з вільних джерел

За попередньою інформацією, причиною затримки став збій у роботі комп’ютера управління одного з потягів. Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"Технічна зупинка одного з експресів зафіксована сьогодні о 8-й ранку на станції "Дарниця". Його було доправлено до станції "Бориспіль-аеропорт" експресом, що слідував наступним. У результаті один із експресів затримався на 48 хв., а інший на 19 хв.", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" стверджують, що жоден пасажир не запізнився на авіарейс.

Нині всі експреси курсують за графіком.

Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.

 

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29 12 2018 14:33
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