"Укрзалізниця" повідомила назву локомотивів General Electric

Локомотиви, що будує для України General Eleсtric на заводі в Пенсильванії (США), називатимуться "Тризуб".

Тридцять таких локомотивів поставлять вже в цьому році, повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов. Рішення про назву для локомотивів ухвалили під час візиту делегації "Укрзалізниці" на завод в місті Ері, Пенсильванія, США, де будуються тепловози.

За словами очільника компанії, на заводі в Ері працюють й нащадки перших іммігрантів-українців, які переїхали в Пенсильванію в 1950-х роках після Другої світової війни, а українські переселенці в Пенсильванії називали свої осередки "Тризуб" чи "Тризубівка". Загалом, зауважив Євген Кравцов, тризуб є давнім українським символом.

"Припускають, що це був магічний знак роду, оберіг. Тому було прийнято рішення дати саме таку назву новим локомотивам. Крім того, є певна символічність у тому, що 25 лютого 2018 року відзначалось 100 років, відколи Тризуб став державним гербом УНР. А наш контракт і рамкова угода з General Eleсtric були підписані 23 лютого 2018 року", – пояснив керівник "Укрзалізниці".

Під час візиту до Сполучених Штатів, за словами керівника компанії, фахівці "Укрзалізниці" переконалися, що будівництво локомотивів для України ведеться з дотриманням найвищих стандартів якості. Крім того, підкреслив Євген Кравцов, з боку американського виробника є запевнення, що вся перша партія з 30 локомотивів GE TE33AC буде поставлена в Україну в поточному, 2018-му, році. Хоча раніше передбачалося здійснення таких поставок упродовж 2018 – початку 2019 років.

Крім реалізації угоди щодо локомотивів GE, за словами Євгена Кравцова, компанія веде активні переговори зі іншими світовими виробниками тягового рухомого складу, електровозів. Зокрема, йдеться про Alstom, Bombardier, CRRC, Siemens.