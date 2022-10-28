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Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів

Ольга
Матарикіна
Ним передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон
Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів UA|TV
Про це повідомляє Укралізниця на своєму сайті.
 
Серед ключових оновлень по маршрутах в межах України у компанії відзначили наступні.
 
Поїзд № 65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.
 
Поїзд № 266/265 Ковель – Ужгород. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею "солеварів" Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.
 
Поїзд № 769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. "Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною", – поясннють в УЗ.
 
Ще три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом.
 
Поїзд № 111/112 Ізюм – Київ сполучить героїчно деокуповану Харківщину зі столицею.
 
Поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.
 
Поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.
 
Також відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
№ 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
№ 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
№ 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;
№ 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;
№ 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;
№ 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
№ 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону із Закарпаттям;
№ 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
№ 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.
 
Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж зазнають змін у графіку:
№ 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;
№ 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;
час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів:
№ 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме до Києва о 22:07;
№ 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме до Києва о 12:19;
№ 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;
№ 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;
№ 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.
 
"На дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу – заощаджуємо 25 000 кВт/год щодобово", – йдеться у повідомленні.
 
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28 10 2022 12:09
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