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"Укрзалізниця" протестувала швидкісний поїзд на Закарпатті

Поїздка була здійснена з метою визначення можливості курсування нового поїзда Київ-Львів-Мукачево-Ужгород
У ніч з 7 на 8 серпня була проведена експериментальна поїздка двухсистемного швидкісного електропоїзда "Тарпан" виробництва Крюківського вагонзаводу зі Львова в Ужгород.
"Укрзалізниця" протестувала швидкісний поїзд на Закарпатті Фото: capital.ua

Поїзд проїхав по маршруту Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород, повідомляє ЦТС з посиланням на Ужгородську дирекцію залізничних перевезень.

Ця тестова поїздка була здійснена з метою визначення можливості курсування нового поїзда Київ-Львів-Мукачево-Ужгород, підтвердження динамічних характеристик рухомого складу і визначення максимальних швидкостей руху.

Нагадаємо, що в березні поточного року транспортний комітет Верховної Ради рекомендував УЗ запустити новий маршрут поїздів "Інтерсіті+" з Києва до Ужгорода.

До того, в лютому, повідомлялося, що УЗ розглядає можливість відкриття чергового маршруту швидкісного поїзда "Інтерсіті", який може з'єднати Львів і Закарпатську область.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" назвали терміни запуску рейсу з Мукачева в Будапешт.

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09 08 2018 08:59
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