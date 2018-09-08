"Укрзалізниця" протестувала швидкісний поїзд на Закарпатті
Поїзд проїхав по маршруту Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород, повідомляє ЦТС з посиланням на Ужгородську дирекцію залізничних перевезень.
Ця тестова поїздка була здійснена з метою визначення можливості курсування нового поїзда Київ-Львів-Мукачево-Ужгород, підтвердження динамічних характеристик рухомого складу і визначення максимальних швидкостей руху.
Нагадаємо, що в березні поточного року транспортний комітет Верховної Ради рекомендував УЗ запустити новий маршрут поїздів "Інтерсіті+" з Києва до Ужгорода.
До того, в лютому, повідомлялося, що УЗ розглядає можливість відкриття чергового маршруту швидкісного поїзда "Інтерсіті", який може з'єднати Львів і Закарпатську область.
Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" назвали терміни запуску рейсу з Мукачева в Будапешт.
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