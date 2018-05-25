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Укрзалізниця провела капітальний ремонт 130 км колій

До кінця ремонтних робіт планують відремонтувати ще близько 90 кілометрів колій
У ході весняних ремонтних робіт у квітні-травні 2018 року Укрзалізниця здійснила капітальний ремонт близько 130 кілометрів колій.
Укрзалізниця провела капітальний ремонт 130 км колій

"Реконструкція передбачає заміну верхньої будови колії на нову, зокрема, укладається новий баласт, нова рейко-шпальна решітка, відновлюється водовідведення", -  йдеться у повідомленні прес-служби Укрзалізниці.

Крім цього там зазначають, що ремонтні роботи на цьому не завершаться, і до кінця ремонтних робіт планують відремонтувати ще близько 90 кілометрів колій.

"Всього в цьому році Укрзалізниця має намір реконструювати 307,5 км, капітально відремонтувати 237,8 км, відремонтувати середнім ремонтом – 870 км та провести капітально-оздоровчий ремонт 520 км колії. Також буде замінено на нові понад 340 комплектів стрілочних переводів", — додають в Укрзалізниці.

Додамо, "Укрзалізниця" запустить пілотний проект з харчування пасажирів у потягах.

Нагадаємо, в наступні десять років ПАТ "Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди.

Також "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.

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25 05 2018 14:53
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