Укрзалізниця провела капітальний ремонт 130 км колій
"Реконструкція передбачає заміну верхньої будови колії на нову, зокрема, укладається новий баласт, нова рейко-шпальна решітка, відновлюється водовідведення", - йдеться у повідомленні прес-служби Укрзалізниці.
Крім цього там зазначають, що ремонтні роботи на цьому не завершаться, і до кінця ремонтних робіт планують відремонтувати ще близько 90 кілометрів колій.
"Всього в цьому році Укрзалізниця має намір реконструювати 307,5 км, капітально відремонтувати 237,8 км, відремонтувати середнім ремонтом – 870 км та провести капітально-оздоровчий ремонт 520 км колії. Також буде замінено на нові понад 340 комплектів стрілочних переводів", — додають в Укрзалізниці.
Додамо, "Укрзалізниця" запустить пілотний проект з харчування пасажирів у потягах.
Нагадаємо, в наступні десять років ПАТ "Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди.
Також "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.
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