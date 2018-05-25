Укрзалізниця провела капітальний ремонт 130 км колій

До кінця ремонтних робіт планують відремонтувати ще близько 90 кілометрів колій

У ході весняних ремонтних робіт у квітні-травні 2018 року Укрзалізниця здійснила капітальний ремонт близько 130 кілометрів колій.

"Реконструкція передбачає заміну верхньої будови колії на нову, зокрема, укладається новий баласт, нова рейко-шпальна решітка, відновлюється водовідведення", - йдеться у повідомленні прес-служби Укрзалізниці.

Крім цього там зазначають, що ремонтні роботи на цьому не завершаться, і до кінця ремонтних робіт планують відремонтувати ще близько 90 кілометрів колій.

"Всього в цьому році Укрзалізниця має намір реконструювати 307,5 км, капітально відремонтувати 237,8 км, відремонтувати середнім ремонтом – 870 км та провести капітально-оздоровчий ремонт 520 км колії. Також буде замінено на нові понад 340 комплектів стрілочних переводів", — додають в Укрзалізниці.

Додамо, "Укрзалізниця" запустить пілотний проект з харчування пасажирів у потягах.

Нагадаємо, в наступні десять років ПАТ "Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди.

Також "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.