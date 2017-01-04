Укрзалізниця приєдналася до транскаспійського транспортного коридору

"Укрзалізниця" стала членом "Міжнародної асоціації "Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Укрзалізниці Войцех Балчун.

"Таке рішення одноголосно сьогодні у Баку прийнято на засіданні загальних зборів та правління цього об’єднання юридичних осіб. Ми подали детальну інформацію про поточний стан компанії, ознайомили зі стратегією реформування Укрзалізниці на найближчі п’ять років і висловили своє бажання приєднатись до такого перспективного проекту як "Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут". Колеги з казахської, азербайджанської та грузинської залізниць високо оцінили наші кроки і потенціал УЗ. Тому прийняли нас до лав об’єднання і висловили зацікавленість у подальшій взаємній інтеграції можливостей залізниць, що тепер входять до розширеної асоціації ТМТМ", – написав Балчун.

Нагадаємо, антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду Києва обвинувальний акт за підозрою посадових осіб одного з підприємств "Укрзалізниці" та комерційних підприємств в заволодінні коштами залізниці в сумі 20 млн. грн. під час тендерних закупівель.

НАБУ повідомило двом працівникам "Укрзалізниці" про підозру у зловживанні службовим становищем.

Поліція підозрює посадових осіб ПАТ "Укрзалізниця" та ТОВ "Енергобудмаш" у завищенні цін та привласненні бюджетних коштів під час закупівель запасних частин та комплектуючих на 10 млн. грн.