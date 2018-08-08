"Укрзалізниця" призначила чотири поїзди до Дня незалежності
Поїзд №177 Київ - Хмельницький курсуватиме 24 і 26 серпня з відправленням із Києва о 5:27 і прибуттям до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку поїзд вирушить з Хмельницького о 14:04 і прибуде до Києва о 20:43, повідомляє прес-служба компанії у середу, 8 серпня.
Поїзд №179 Київ - Дніпро відправиться в рейси 24 і 26 серпня з відправленням з Києва о 08:20 і прибуттям до Дніпра о 17:58.
Поїзд №197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 23 і 27 серпня з відправленням із Києва о 7:28 і прибуттям до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд відправиться об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.
Поїзд №243/244 Київ - Львів курсуватиме 24 і 26 серпня з відправленням з Києва о 5:18, прибуттям до Львова о 14:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о ці ж дати о 09:40 і прибуватиме до столиці о 19:05.
Крім того, протягом сезону літніх перевезень додатково курсують 23 літніх поїзди і збільшена періодичність курсування шести цілорічних поїздів.
Нагадаємо, що з 28 вересня поточного року почне курсувати поїзд Київ-Рига через Мінськ та Вільнюс.
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