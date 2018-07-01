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"Укрзалізниця" призначила додаткові "Інтерсіті+" з Києва до Львова та Запоріжжя

Зі Львова відправлення о 23:00 9 січня і прибуття до Києва о 05:16 наступного дня
"Укрзалізниця" призначила на 9 січня додаткові рейси денних швидкісних поїздів "Інтерсіті+" №755/756 Київ - Львів - Київ і №736/735 Київ - Запоріжжя - Київ.
"Укрзалізниця" призначила додаткові "Інтерсіті+" з Києва до Львова та Запоріжжя Фото: capital.ua

Поїзд №755/756 відправиться з Києва 8 січня о 23:31 і прибуде до Львова о 5:43 9 січня, повідомляє прес-служба УЗ.

Зі Львова відправлення о 23:00 9 січня і прибуття до Києва о 05:16 наступного дня. Поїзд пройде через Коростень, Здолбунів-Південний.

Швидкісний потяг "Інтерсіті+" №736 здійснить додатковий рейс 9 січня за чинним графіком, а саме відправиться з Києва о 14:47 і прибуде до Запоріжжя о 21:58.

У зворотному напрямку із Запоріжжя поїзд №735 відправиться о 22:58 та прибуде до Києва о 06:10.

На шляху проходження поїзд зупинятиметься на станціях Ім. Т. Шевченка, Знам'янка, Олександрія, П'ятихатки, Кам'янське і Дніпро.

Нагадаємо, що виконувач обов’язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що цього року стане більше міжнародних залізничних кас.

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07 01 2018 11:19
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