"Укрзалізниця" призначила додаткові "Інтерсіті+" з Києва до Львова та Запоріжжя
Поїзд №755/756 відправиться з Києва 8 січня о 23:31 і прибуде до Львова о 5:43 9 січня, повідомляє прес-служба УЗ.
Зі Львова відправлення о 23:00 9 січня і прибуття до Києва о 05:16 наступного дня. Поїзд пройде через Коростень, Здолбунів-Південний.
Швидкісний потяг "Інтерсіті+" №736 здійснить додатковий рейс 9 січня за чинним графіком, а саме відправиться з Києва о 14:47 і прибуде до Запоріжжя о 21:58.
У зворотному напрямку із Запоріжжя поїзд №735 відправиться о 22:58 та прибуде до Києва о 06:10.
На шляху проходження поїзд зупинятиметься на станціях Ім. Т. Шевченка, Знам'янка, Олександрія, П'ятихатки, Кам'янське і Дніпро.
Нагадаємо, що виконувач обов’язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що цього року стане більше міжнародних залізничних кас.
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