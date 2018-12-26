"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до Полтави через перекриття автомобільного руху
Потяги призначили у зв'язку з закриттям проїзду пасажирського, вантажного і приватного транзитного автотранспорту на дорогах державного значення в області, повідомляє прес-служба підприємства.
У четвер, 27 грудня, додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Харків - Полтава - Київ і назад. Відправлення з Харкова о 14:03, прибуття в Полтаву о 17:34, прибуття до Києва о 22:19. У зворотному напрямку з Києва відправлення о 06:53, прибуття в Полтаву о 12:26 і до Харкова о 15:02.
Рух приміських і пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, у Полтавській області здійснюється в штатному режимі.
Нагадаємо, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.
Також в'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту.
Унаслідок ускладнення погодних умов по Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.
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