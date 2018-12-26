Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до Полтави через перекриття автомобільного руху

Поїзд з'єднає Полтаву з Харковом і Києвом, приміські поїзди курсують за розкладом
"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Полтави для перевезення громадян, рух яких ускладнився через негоду.
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до Полтави через перекриття автомобільного руху Фото: fakty.com.ua

Потяги призначили у зв'язку з закриттям проїзду пасажирського, вантажного і приватного транзитного автотранспорту на дорогах державного значення в області, повідомляє прес-служба підприємства.

У четвер, 27 грудня, додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Харків - Полтава - Київ і назад. Відправлення з Харкова о 14:03, прибуття в Полтаву о 17:34, прибуття до Києва о 22:19. У зворотному напрямку з Києва відправлення о 06:53, прибуття в Полтаву о 12:26 і до Харкова о 15:02.

Рух приміських і пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, у Полтавській області здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.

Також в'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту.

Унаслідок ускладнення погодних умов по Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2018 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.