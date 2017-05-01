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"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг "Інтерсіті +" між Києвом і Львовом

Швидкісний поїзд відправиться 8 та 9 січня 2017 року
У зв’язку з підвищеним попитом на перевезення пасажирів на різдвяні свята "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 745/746 сполученням Дарниця – Львів – Дарниця.
"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг "Інтерсіті +" між Києвом і Львовом Фото: Alex Kava/facebook.com

З Києва та Львова поїзд відправиться 8 та 9 січня 2017 року, інформує прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".

Швидкісний поїзд здійснить рейс за наступним графіком руху: відправлення зі станції Дарниця о 12:00, зі станції Київ-Пасажирський о 12:24 та прибуття до Львова о 17:43. Поїзд прослідує з зупинкою в Коростені (13:55-13:56).

У зворотному напрямку зі Львова поїзд відправиться о 18:07 та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 23:59, на станцію Дарниця о 00:23. Поїзд прослідує з зупинками на станціях Коростень (22:20-22:21) та Святошин (23:48-23:49).

Окрім цього поїзда, до Львова щоденно курсують швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті № 743/744, № 747/748 та № 705/706.

Квитки вже доступні на порталі бронювання квитків та в усіх залізничних касах.

Загалом "Укрзалізниця" призначила до зимових свят 43 додаткові поїзди на 243 рейси в популярних напрямках.

Нагадаємо, що тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".

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05 01 2017 14:05
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