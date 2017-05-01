"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг "Інтерсіті +" між Києвом і Львовом
З Києва та Львова поїзд відправиться 8 та 9 січня 2017 року, інформує прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".
Швидкісний поїзд здійснить рейс за наступним графіком руху: відправлення зі станції Дарниця о 12:00, зі станції Київ-Пасажирський о 12:24 та прибуття до Львова о 17:43. Поїзд прослідує з зупинкою в Коростені (13:55-13:56).
У зворотному напрямку зі Львова поїзд відправиться о 18:07 та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 23:59, на станцію Дарниця о 00:23. Поїзд прослідує з зупинками на станціях Коростень (22:20-22:21) та Святошин (23:48-23:49).
Окрім цього поїзда, до Львова щоденно курсують швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті № 743/744, № 747/748 та № 705/706.
Квитки вже доступні на порталі бронювання квитків та в усіх залізничних касах.
Загалом "Укрзалізниця" призначила до зимових свят 43 додаткові поїзди на 243 рейси в популярних напрямках.
Нагадаємо, що тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".
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