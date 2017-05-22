CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" призначає на літній період додатковий швидкісний поїзд класу "Інтерсіті +" №761 / 762 сполученням Київ-Одеса-Київ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" призначила на літній період додатковий поїзд "Інтерсіті +" до Одеси
Тривалість поїздки складе сім годин
Фото: te.org.ua
Додатковий поїзд курсуватиме з 16 червня по 30 серпня щодня, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Відправлення зі станції Київ-Пасажирський передбачено о 6:11, прибуття до Одеси - о 13:11. Поїзд зупинятиметься в Козятині, Вінниці, Жмеринці та Вапнярці.
Зворотно з Одеси поїзд відправлятиметься о 15:06 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:06.
В одеському напрямі також курсує швидкісний потяг "Інтерсіті +" № 763/764 сполученням Дарниця, Київ - Одеса - Київ, Дарниця.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 13 поїздів, які курсуватимуть влітку.
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