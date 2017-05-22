Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" призначила на літній період додатковий поїзд "Інтерсіті +" до Одеси

Тривалість поїздки складе сім годин
"Укрзалізниця" призначає на літній період додатковий швидкісний поїзд класу "Інтерсіті +" №761 / 762 сполученням Київ-Одеса-Київ.
"Укрзалізниця" призначила на літній період додатковий поїзд "Інтерсіті +" до Одеси Фото: te.org.ua

Додатковий поїзд курсуватиме з 16 червня по 30 серпня щодня, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Відправлення зі станції Київ-Пасажирський передбачено о 6:11, прибуття до Одеси - о 13:11. Поїзд зупинятиметься в Козятині, Вінниці, Жмеринці та Вапнярці.

Зворотно з Одеси поїзд відправлятиметься о 15:06 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:06.

В одеському напрямі також курсує швидкісний потяг "Інтерсіті +" № 763/764 сполученням Дарниця, Київ - Одеса - Київ, Дарниця.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 13 поїздів, які курсуватимуть влітку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2017 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.