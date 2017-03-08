"Укрзалізниця" призначила на серпень додатковий поїзд Миколаїв - Київ - Херсон
Усього в серпні "Укрзалізниця" вже призначила 35 додаткових літніх поїздів.
Так, поїзд №274/151 Миколаїв - Київ - Херсон вирушатиме з Миколаєва 11, 13, 21, 23 серпня і прибуватиме до Києва наступного дня о 01:36, повідомляє сайт компанії.
У зворотному напрямку відправлення поїзда №151 з Києва 12, 14, 22, 24 серпня о 7:42 і прибуття в Херсон о 17:58.
Поїзд курсуватиме через Миронівку і Миколаїв. У складі поїзда купейні, плацкартні та вагони класу люкс.
Також повідомляють, що в серпні "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування двох поїздів.
Зокрема, поїзд №206/205 Миколаїв - Київ здійснить додаткові рейси в обох напрямках 6, 12, 20 серпня, а поїзд №223/224 Київ - Одеса вирушить у додаткові рейси з Києва і Одеси 5, 12, 19 і 20 серпня.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила другий поїзд "Київ - Перемишль" з 24 серпня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа