"Укрзалізниця" призначила на серпень додатковий поїзд Миколаїв - Київ - Херсон

У складі поїзда купейні, плацкартні та вагони класу люкс

ПАТ "Укрзалізниця" на серпень призначила додатковий поїзд сполученням Миколаїв - Київ - Херсон.

Усього в серпні "Укрзалізниця" вже призначила 35 додаткових літніх поїздів.

Так, поїзд №274/151 Миколаїв - Київ - Херсон вирушатиме з Миколаєва 11, 13, 21, 23 серпня і прибуватиме до Києва наступного дня о 01:36, повідомляє сайт компанії.

У зворотному напрямку відправлення поїзда №151 з Києва 12, 14, 22, 24 серпня о 7:42 і прибуття в Херсон о 17:58.

Поїзд курсуватиме через Миронівку і Миколаїв. У складі поїзда купейні, плацкартні та вагони класу люкс.

Також повідомляють, що в серпні "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування двох поїздів.

Зокрема, поїзд №206/205 Миколаїв - Київ здійснить додаткові рейси в обох напрямках 6, 12, 20 серпня, а поїзд №223/224 Київ - Одеса вирушить у додаткові рейси з Києва і Одеси 5, 12, 19 і 20 серпня.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила другий поїзд "Київ - Перемишль" з 24 серпня.