"Укрзалізниця" призначила на великодні свята ще три потяги
Всього на період з 4 по 10 квітня призначено 26 додаткових поїздів, повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.
Зокрема, поїзд №239 Київ-Ужгород відправиться з Києва 6, 8 квітня о 19:44 і прибуде в Ужгород наступного дня о 10:56. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода 7 і 9 квітня в 19:05 та прибуватиме до Києва наступного дня о 10:09.
Поїзд №152/151 Київ-Херсон курсуватиме 7 квітня, відправлення з Києва о 8:00 прибуття в Херсон у 18:57. Відправлення з Херсона о 09:30 прибуття в Київ о 19:16.
Поїзд № 251/252 Дніпро-Кривий Ріг-Одеса курсуватиме 6, 8 квітня, відправлення з Дніпра о 21:55, прибуття до Одеси об 11:45. Назад поїзд здійснить рейси 7, 9 квітня, відправлення з Одеси о 15:22 і прибуття в Дніпро — 5:07.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відклала підвищення тарифів на проїзд з 1 квітня, як це планувалося раніше.
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