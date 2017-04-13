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Укрзалізниця призначила ще чотири додаткових поїзди на великодні свята

Всього на період з 13 по 18 квітня вже призначено 24 додаткових поїзди у різних напрямках
Укрзалізниця призначила ще 4 додаткові потяги на Великдень, які будуть курсувати на напрямках Київ - Запоріжжя, Київ - Кривий Ріг, Дніпро - Одеса і Одеса - Львів
Укрзалізниця призначила ще чотири додаткових поїзди на великодні свята Фото: capital.ua

"Для комфортних великодніх подорожей Укрзалізниця додала на пікові дати ще 4 потяги...В цілому на період з 13 по 18 квітня вже призначено 24 додаткових поїзди у різних напрямках", - повідомляє прес-служба підприємства.

Так, серед призначених останнім часом додаткових поїздів:

№282 Запоріжжя - Київ, Запоріжжя 13 і 17 квітня, з Києва 14 квітня.

№175 / 176 Кривий Ріг - Київ, з Києва 17 квітня.

№228 Одеса - Львів, відправиться з Одеси 13,14, 16 квітня, з Львова 14, 15, 17 квітня.

№251 / 252 Дніпро - Одеса, з Дніпра 14, 16 квітня, з Одеси 15, 17 квітня.

Всього на період з 13 по 18 квітня вже призначено 24 додаткових поїзди у різних напрямках.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця також призначила чотири додаткові потяги на Великдень.

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13 04 2017 07:15
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