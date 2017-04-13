Укрзалізниця призначила ще чотири додаткових поїзди на великодні свята
"Для комфортних великодніх подорожей Укрзалізниця додала на пікові дати ще 4 потяги...В цілому на період з 13 по 18 квітня вже призначено 24 додаткових поїзди у різних напрямках", - повідомляє прес-служба підприємства.
Так, серед призначених останнім часом додаткових поїздів:
№282 Запоріжжя - Київ, Запоріжжя 13 і 17 квітня, з Києва 14 квітня.
№175 / 176 Кривий Ріг - Київ, з Києва 17 квітня.
№228 Одеса - Львів, відправиться з Одеси 13,14, 16 квітня, з Львова 14, 15, 17 квітня.
№251 / 252 Дніпро - Одеса, з Дніпра 14, 16 квітня, з Одеси 15, 17 квітня.
Всього на період з 13 по 18 квітня вже призначено 24 додаткових поїзди у різних напрямках.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця також призначила чотири додаткові потяги на Великдень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат