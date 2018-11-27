CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" найближчим часом оголосить про призначення додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" призначить 30 додаткових поїздів на свята
В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України
Фото: АиФ
"Цього річ планується призначити близько 30 пар таких поїздів", – повідомила компанія.
В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців.
Продаж квитків на додаткові поїзди відкриють після реалізації усіх місць у цілорічних поїздах.
26 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі пасажирські поїзди, що відправляються з 9-го до 20 грудня включно.
5 грудня відкриється продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня.
9 грудня вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" оновила корпоративний логотип.
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