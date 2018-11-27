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"Укрзалізниця" призначить 30 додаткових поїздів на свята

В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України
"Укрзалізниця" найближчим часом оголосить про призначення додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.
"Укрзалізниця" призначить 30 додаткових поїздів на свята Фото: АиФ

"Цього річ планується призначити близько 30 пар таких поїздів", – повідомила компанія.

В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців.

Продаж квитків на додаткові поїзди відкриють після реалізації усіх місць у цілорічних поїздах.

26 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі пасажирські поїзди, що відправляються з 9-го до 20 грудня включно.

5 грудня відкриється продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня.

9 грудня вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" оновила корпоративний логотип.

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27 11 2018 09:19
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