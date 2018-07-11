"Укрзалізниця" розпочала випробування першого локомотива General Electric

Тризуб" проїде 150 км у складі вантажного поїзда на ділянці Кременчук-Ромодан

У четвер, 8 листопада, "Укрзалізниця" почне випробування першого локомотива ТЕ33АС "Тризуб", який виготовила американська компанія General Electric для України.

"Уже завтра перший тепловоз GE вийде на колії. Це будуть пробігові випробування в реальних умовах на українській залізниці. "Тризуб" проїде відстань в 150 км у складі вантажного поїзда на ділянці Кременчук-Ромодан. Керуватиме новим тепловозом локомотивна бригада з депо Мелітополь, хлопці вивчали особливості експлуатації ТЕ33АС у Казахстані", - написав в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов у Facebook.

Він також показав фото локомотива у новому розфарбовуванні.



Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Нагадаємо, у вівторок, 11 вересня, в порт міста Чорноморськ прибув перший локомотив, вироблений американською компанією GE Transportation.

"Укрзалізниця" підписала з General Electric договір на $1 млрд.