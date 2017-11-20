Укрзалізниця скасувала поїзд Київ-Луцьк

За даними Укрзалізниці, потяг не користувався популярністю

Прес-служба Укрзалізниці повідомляє, що припиняється курсування поїзда №767/768 сполученням Київ-Луцьк.

Як повідомляє видання Волинські новини, останнє відправлення поїзда з Києва та Луцька відбудеться 8 грудня.

Відзначається, що поїзд був збитковим так як перевозив мало пасажирів.

Раніше Укрзалізниця оголосила про запуск ще одного поїзда в Польщу.

З новим графіком руху поїздів на 2017-2018 роки з'явиться ще один поїзд з України в Польщу - він курсуватиме за маршрутом Здолбунів-Ковель-Холм.