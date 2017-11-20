БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрес-служба Укрзалізниці повідомляє, що припиняється курсування поїзда №767/768 сполученням Київ-Луцьк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця скасувала поїзд Київ-Луцьк
За даними Укрзалізниці, потяг не користувався популярністю
Фото: 112.ua
Як повідомляє видання Волинські новини, останнє відправлення поїзда з Києва та Луцька відбудеться 8 грудня.
Відзначається, що поїзд був збитковим так як перевозив мало пасажирів.
Раніше Укрзалізниця оголосила про запуск ще одного поїзда в Польщу.
З новим графіком руху поїздів на 2017-2018 роки з'явиться ще один поїзд з України в Польщу - він курсуватиме за маршрутом Здолбунів-Ковель-Холм.
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