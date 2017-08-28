"Укрзалізниця" скасувала закупівлю шести дизель-поїздів на півтора мільярди гривень

Торги на закупівлю дизель-поїздів були оголошені ще 7 березня, і відтоді супроводжувалися скаргами потенційних учасників

ПАТ "Укрзалізниця" скасувала торги на закупівлю шести пасажирських дизельних поїздів для регіональних перевезень в тривагонному складі на очікувану суму 1,062 мільярдів гривень.

"Укрзалізниця" відхилила обидві подані заявки – Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) і Харківського вагонобудівного заводу (ХВБЗ) через невідповідності тендерної документації, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на порталі ProZorro, тендерний комітет ухвалив відповідне рішення про відхилення заявок 21 серпня, і торги були скасовані через відсутність учасників. При цьому аукціон планувався 28 серпня.

Торги на закупівлю дизель-поїздів були оголошені ще 7 березня, і відтоді супроводжувалися скаргами потенційних учасників, зокрема на дискримінаційні умови торгів та порушення законодавства, були внесені ряд змін в документацію.

При цьому якщо спочатку КВБЗ зазначав, що умови тендеру прописані під польські дизель-поїзди Pesa, то після внесення змін до документації за рішенням АМКУ на дискримінацію іноземних учасників скаржилася вже Pesa.

Потім торги блокувалися скаргами в АМКУ ТОВ "Максмед Інтернейшнл", яка мала намір брати в них участь.

У результаті заявки на торги подали КВБЗ і ХВСЗ, проте вони були відхилені тендерним комітетом як невідповідні низці технічних вимог, а торги визнані такими, що не відбулися.

Згідно з умовами тендеру, поїзди повинні були бути поставлені замовнику до кінця 2017 року.

Нагадаємо, у фінансовому плані ПАТ "Українська залізниця" на 2017 рік передбачається зменшення обсягу пасажирських перевезень без подорожчання вартості проїзду.