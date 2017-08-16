Укрзалізниця скоротила плановий прибуток у 20 разів
Відзначимо, що в травні цього року Укрзалізниця у своєму фінплані передбачала отримання 1,2 млрд грн прибутку.
Крім того, в новому проекті, представленому 10 серпня 2017 року Міністерству економічного розвитку і торгівлі, доходи від діяльності товариства заплановані у сумі 80,6 млрд грн, що менше в порівнянні з попереднім проектом на 2,3 млрд грн, - повідомила прес-служба компанії.
Чистий дохід від перевезення вантажів, пасажирів і допоміжного виробництва запланований на рівні більше 76 млрд грн, тоді як раніше планувалося 82,9 млрд грн.
Витрати від діяльності Укрзалізниці на 2017 рік заплановані у сумі 80,5 млрд грн і зменшені в порівнянні з попереднім проектом на 1,2 млрд грн.
Проектом плану на 2017 рік передбачається освоєння капітальних інвестицій на суму 16 млрд грн, що на 6,7 млрд грн менше попереднього проекту.
У 2017 році Укрзалізниця заплатить податків і зборів до бюджету майже на 17 млрд грн.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що із "Укрзалізниці" крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень кожного року, навіть у нинішньому стані.
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