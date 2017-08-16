Укрзалізниця скоротила плановий прибуток у 20 разів

Чистий дохід від перевезення запланований на рівні більше 76 млрд грн

Монополіст залізничних перевезень - компанія Укрзалізниця скоригувала свій фінансовий план на 2017 рік, згідно з яким чистий прибуток за підсумками року планується в розмірі 59,8 млн грн.

Відзначимо, що в травні цього року Укрзалізниця у своєму фінплані передбачала отримання 1,2 млрд грн прибутку.

Крім того, в новому проекті, представленому 10 серпня 2017 року Міністерству економічного розвитку і торгівлі, доходи від діяльності товариства заплановані у сумі 80,6 млрд грн, що менше в порівнянні з попереднім проектом на 2,3 млрд грн, - повідомила прес-служба компанії.

Чистий дохід від перевезення вантажів, пасажирів і допоміжного виробництва запланований на рівні більше 76 млрд грн, тоді як раніше планувалося 82,9 млрд грн.

Витрати від діяльності Укрзалізниці на 2017 рік заплановані у сумі 80,5 млрд грн і зменшені в порівнянні з попереднім проектом на 1,2 млрд грн.

Проектом плану на 2017 рік передбачається освоєння капітальних інвестицій на суму 16 млрд грн, що на 6,7 млрд грн менше попереднього проекту.

У 2017 році Укрзалізниця заплатить податків і зборів до бюджету майже на 17 млрд грн.