"Укрзалізниця" спільно з ЄБРР готують тендер на закупівлю 7 тис. вантажних піввагонів

Очікується, що відповідну угоду буде підписано в жовтні цього року

Укрзалізниця і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) почали підготовку документації для проведення тендеру із закупівлі нових вантажних піввагонів в рамках кредитної угоди з ЄБРР на суму $150 млн.

За словами директора інженерно-технічного забезпечення Укрзалізниці Володимира Крота, всього в рамках кредитної угоди з ЄБРР планує придбати близько 7 тис. вантажних напіввагонів, лотами в розмірі від 1 тис. до 1,5 тис. напіввагонів в одному лоті.

"Ми плануємо закупити як напіввагони з глухим дном, так і вагони люкові, в співвідношенні приблизно 50 на 50", - пояснив Крот, інформує прес-служба "Укрзалізниці".

Закупівля нових вантажних піввагонів буде відбуватися за принципами і правилами ЄБРР, початок тендеру заплановано на вересень, а передбачений термін поставки вагонів - 12 місяців з моменту підписання договорів на виробництво та поставку вагонів.

Очікується, що відповідну угоду буде підписано в жовтні цього року і паралельно ЄБРР спільно з "Укрзалізницею" починає підготовку тендеру.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" в партнерстві з американськими компаніями Amsted Rail і The Greenbrier Companies створить лізингову компанію, яка буде надавати українським перевізникам 10 тисяч вантажних вагонів.