"Укрзалізниця" спільно з ЄБРР готують тендер на закупівлю 7 тис. вантажних піввагонів
За словами директора інженерно-технічного забезпечення Укрзалізниці Володимира Крота, всього в рамках кредитної угоди з ЄБРР планує придбати близько 7 тис. вантажних напіввагонів, лотами в розмірі від 1 тис. до 1,5 тис. напіввагонів в одному лоті.
"Ми плануємо закупити як напіввагони з глухим дном, так і вагони люкові, в співвідношенні приблизно 50 на 50", - пояснив Крот, інформує прес-служба "Укрзалізниці".
Закупівля нових вантажних піввагонів буде відбуватися за принципами і правилами ЄБРР, початок тендеру заплановано на вересень, а передбачений термін поставки вагонів - 12 місяців з моменту підписання договорів на виробництво та поставку вагонів.
Очікується, що відповідну угоду буде підписано в жовтні цього року і паралельно ЄБРР спільно з "Укрзалізницею" починає підготовку тендеру.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" в партнерстві з американськими компаніями Amsted Rail і The Greenbrier Companies створить лізингову компанію, яка буде надавати українським перевізникам 10 тисяч вантажних вагонів.
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