Укрзалізниця спростувала припинення залізничного сполучення з Росією
На даний момент в Укрзалізниці не планують припинення залізничного сполучення з Росією. У державного підприємства немає ніяких документів, які б регламентували припинення залізничного сполучення, квитки продовжують продаватися, - повідомили у прес-службі Укрзалізниці, інформує zn.ua.
При цьому в Укрзалізниці зазначають, що вони не можуть відповідати з приводу планів держави в цьому напрямку.
Нагадаємо, раніше російське видання Коммерсантъ повідомило з посиланням на свої джерела, що влада України готується заборонити залізничне сполучення з Росією.
Крім того, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Кабмін не розглядав питання можливого припинення залізничного сполучення з Росією. При цьому він додав, що сам вважає за доцільне припинити будь-яке транспортне сполучення з Росією.
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