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Укрзалізниця спростувала припинення залізничного сполучення з Росією

У відомстві сказали, що інформація в ЗМІ не відповідає дійсності
На сьогоднішній день в Укрзалізниці не планують припинення залізничного сполучення з Росією.
Укрзалізниця спростувала припинення залізничного сполучення з Росією Фото: atn.ua

На даний момент в Укрзалізниці не планують припинення залізничного сполучення з Росією. У державного підприємства немає ніяких документів, які б регламентували припинення залізничного сполучення, квитки продовжують продаватися, - повідомили у прес-службі Укрзалізниці, інформує zn.ua.

При цьому в Укрзалізниці зазначають, що вони не можуть відповідати з приводу планів держави в цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше російське видання Коммерсантъ повідомило з посиланням на свої джерела, що влада України готується заборонити залізничне сполучення з Росією.

Крім того, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Кабмін не розглядав питання можливого припинення залізничного сполучення з Росією. При цьому він додав, що сам вважає за доцільне припинити будь-яке транспортне сполучення з Росією.

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25 05 2017 10:57
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