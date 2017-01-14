Укрзалізниця стала прибутковою компанією, - Балчун
"Як і розраховували, фінансовий результат ПАТ "Укрзалізниця" за 2016 прибутковий - отримано 303 млн гривень. Компанія в повному обсязі виконала свої зобов'язання перед державою: за оперативними даними, в 2016 році сплачено 15 млрд гривень податків і обов'язкових платежів", - зазначив голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун, йдеться в повідомленні її прес-служби.
У 2016 році компанія перевезла 344 млн тонн вантажів та 439 млн пасажирів.
Нагадаємо, в 2015 році "Укрзалізниця" отримала 16,8 млрд грн збитків.
ПАТ "Укрзалізниця" об'єднує шість регіональних залізниць і близько 140 інших структурних підприємств. В управлінні "Укрзалізниці" перебуває 21,6 тис. км залізничних колій, близько 4 тис. локомотивів і 123 тис. вагонів. На частку УЗ припадає близько 60% обсягу вантажних і 38% пасажирських перевезень в Україні. "Укрзалізниця" є одним з найбільших роботодавців в Україні, на підприємстві працює понад 300 тис. осіб.
Зазначимо, ПАТ "Укрзалізниця" отримала дозвіл здійснити у 2017 році витрати на оплату капітальних інвестицій на першочергові напрямки у розмірі до 16 млрд грн до затвердження фінансового плану.
Раніше тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".
Нагадаємо, Кабмін погодив склад делегації для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо укладення фінансової угоди за проектом модернізації "Укрзалізниці".
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