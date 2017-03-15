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"Укрзалізниця" запевняє, що сполучення з окупованими територіями немає

будь-яке відновлення сполучення із цими територіями можливе лише після того, як відповідне рішення буде ухвалено на найвищому державному рівні
"Укрзалізниця" спростувала інформацію деяких ЗМІ стосовно того, що наразі є залізничне сполучення із непідконтрольними територіями.
"Укрзалізниця" запевняє, що сполучення з окупованими територіями немає Фото: 112.ua

Зараз залізничним транспортом не перевозяться вантажі на тимчасово непідконтрольну територію  та зворотно, рух поїздів зупинено, - повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

"Будь-яке відновлення залізничного сполучення з тимчасово непідконтрольної території можливе виключно після ухвалення рішення на вищому державному рівні", - підкреслюють в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 14 березня, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

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15 03 2017 08:34
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