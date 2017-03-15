"Укрзалізниця" запевняє, що сполучення з окупованими територіями немає будь-яке відновлення сполучення із цими територіями можливе лише після того, як відповідне рішення буде ухвалено на найвищому державному рівні

"Укрзалізниця" спростувала інформацію деяких ЗМІ стосовно того, що наразі є залізничне сполучення із непідконтрольними територіями.

Фото: 112.ua

Зараз залізничним транспортом не перевозяться вантажі на тимчасово непідконтрольну територію та зворотно, рух поїздів зупинено, - повідомляє прес-центр "Укрзалізниці". "Будь-яке відновлення залізничного сполучення з тимчасово непідконтрольної території можливе виключно після ухвалення рішення на вищому державному рівні", - підкреслюють в "Укрзалізниці". Нагадаємо, 14 березня, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

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