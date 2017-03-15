CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" спростувала інформацію деяких ЗМІ стосовно того, що наразі є залізничне сполучення із непідконтрольними територіями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" запевняє, що сполучення з окупованими територіями немає
будь-яке відновлення сполучення із цими територіями можливе лише після того, як відповідне рішення буде ухвалено на найвищому державному рівні
Фото: 112.ua
Зараз залізничним транспортом не перевозяться вантажі на тимчасово непідконтрольну територію та зворотно, рух поїздів зупинено, - повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".
"Будь-яке відновлення залізничного сполучення з тимчасово непідконтрольної території можливе виключно після ухвалення рішення на вищому державному рівні", - підкреслюють в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, 14 березня, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.
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