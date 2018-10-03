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Укрзалізниця та Siemens домовляються щодо спільного виробництва локомотивів

Керівник ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов побував з робочим візитом в Берліні
Представники "Укрзалізниці" і концерну Siemens обговорили питання спільного виробництва тягового рухомого складу.
Укрзалізниця та Siemens домовляються щодо спільного виробництва локомотивів Фото: http://cfts.org.ua

Керівник ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов побував з робочим візитом в Берліні, де провів зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn і представниками компанії Siemens AG, - повідомляє ЦТС.

Серед іншого обговорювалося питання спільного з Siemens AG виробництва тягового рухомого складу.

"Сторони обговорили потреби "Укрзалізниці" в локомотивах і пасажирських поїздах, можливості співпраці щодо їх виготовлення, експлуатації та обслуговування. Керівник "Укрзалізниці" також розповів про потреби і плани розвитку інфраструктури компанії, зокрема, сучасних систем автоматики, електрифікації та сортувальних станцій", - повідомили в УЗ.

Раніше Кравцов заявляв, що ПАТ УЗ веде переговори з Siemens про можливу закупівлю електровозів.

ПАТ "Укрзалізниця" не вдалося в 2017 році провести ремонт 3 електровозів змінного струму ДСЗ, виготовлених дніпровським НВК "Електровозобудування" в партнерстві з компанією Siemens.

Нагадаємо, між УЗ і General Electric був підписаний рамковий договір до 2034 року розміром 1 мільярд доларів на придбання, модернізацію та спільне виробництво локомотивів.

У системі ProZorro опублікували інформацію про контракт з купівлі локомотивів General Electric для ПАТ "Укрзалізниця".
 

 

 

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10 03 2018 17:54
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