"Укрзалізниця" в 2019 році планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення на 25,4%

Компанія сподівається збільшити доходи від перевезення пасажирів порівняно з цим роком на 18,5%

АТ "Укрзалізниця" у 2019 році планує у два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні, сумарно збільшивши їх на 25,4%, йдеться в оприлюдненому в п'ятницю проекті фінплану на наступний рік, який попередньо схвалила наглядова рада компанії.

"У 2019 році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% та з 1 жовтня на 12%, у середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні становитиме 12,4%", - йдеться в пояснювальній записці, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з нею, очікується також підвищення цін із квітня в міжнародному сполученні в середньому на 13-21% залежно від категорії поїзда і типу вагона.

Водночас "Укрзалізниця" відзначає неможливість запланувати підвищення тарифів на приміські перевезення, оскільки облдержадміністрації "неохоче йдуть назустріч", і процедура погодження з ними потребує багато часу.

У результаті компанія сподівається збільшити доходи від перевезення пасажирів порівняно з цим роком на 18,5% - до 10,28 млрд грн, що становитиме 11,6% усіх її доходів, незважаючи на очікуване скорочення пасажиропотоку на 0,8% - до 28,65 млрд пас.-км.

Зокрема, доходи від міжнародного сполучення можуть зрости на 5,9% - до 2,04 млрд грн, від внутрішнього - на 24,4%, до 7,54 млрд грн, від приміського - на 1,9%, до 0,7 млрд грн.

Раніше, очільник Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що для забезпечення перевезення вантажів та обслуговування зростаючих обсягів експорту, Укрзалізниця потребує 1 трильйона гривень інвестицій.