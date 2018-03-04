"Укрзалізниця" відклала підвищення тарифів на проїзд з 1 квітня, як це планувалося раніше.

"Укрзалізниця" теж з 1 квітня планувала індексувати тарифи на проїзд пасажирів залізничним транспортом. Але відповідний наказ Міністерства інфраструктури України наразі ще знаходиться на розгляді в причетних міністерствах і відомствах", - повідомляє сайт "Укрзалізниці".

Відповідно до консолідованого фінансового плану компанії на 2018 рік передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у 2018 році з 1 квітня на 12 % та з 1 жовтня на 12 %, що у середньому за рік складе 12,4%.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що в Україні з 1 квітня 2018 року зросте тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні.