CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" відклала підвищення тарифів на проїзд з 1 квітня, як це планувалося раніше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" відклала підвищення тарифів на проїзд
Наказ ще перебуває на розгляді у міністерствах
"Укрзалізниця" теж з 1 квітня планувала індексувати тарифи на проїзд пасажирів залізничним транспортом. Але відповідний наказ Міністерства інфраструктури України наразі ще знаходиться на розгляді в причетних міністерствах і відомствах", - повідомляє сайт "Укрзалізниці".
Відповідно до консолідованого фінансового плану компанії на 2018 рік передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у 2018 році з 1 квітня на 12 % та з 1 жовтня на 12 %, що у середньому за рік складе 12,4%.
Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що в Україні з 1 квітня 2018 року зросте тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні.
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03 04 2018 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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