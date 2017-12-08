"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий "Інтерсіті" до Перемишля

На новий потяг №715/716 Київ – Перемишль, який курсуватиме з 24 серпня, з 12 серпня можна придбати квитки у всіх міжнародних касах "Укрзалізниці", а невдовзі буде відкритий і онлайн-продаж квитків.

Другий потяг сполученням Київ – Перемишель курсуватиме з 24 серпня 2017 року. Цей потяг сполучить Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів з Польщею. Раніше потяг зупинявся лише у Києві та Львові, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Потяг Інтерсіті+ №715 Київ – Перемишль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:52, курсуватиме через Вінницю (09:09 – 09:11), Хмельницький (10:45 – 10:47), Тернопіль (12:12 – 12:14) та Львів (13:42 –13:55), прибуватиме до Перемишля (Республіка Польща) о 15:06.

Зворотно Інтерсіті+ №716 Перемишль – Київ відправлятиметься зі станції Перемишль о 13:07, курсуватиме через станції Львів (16:02 – 16:12), Тернопіль (17:38 – 17:40), Хмельницький (19:09 – 19:11) та Вінницю (20:47 – 20:49), і прибуватиме до Києва о 23:10.

Нагадаємо, що потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн.