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"Укрзалізниця" відновлює повернення квитків онлайн

Раніше цю функцію призупинили для уникнення зловживань у період новорічних свят
"Укрзалізниця" відновлює можливість повернення квитків на сайті booking.uz.gov.uа та в мобільних додатках.
"Укрзалізниця" відновлює повернення квитків онлайн Фото: unian.ua

Починаючи з 16.00 15 січня "Укрзалізниця" відновлює функцію повернення квитків на поїзди за допомогою мобільного додатка, а також на офіційному сайті компанії. Раніше цю функцію призупинили для уникнення зловживань у період новорічних свят, інформує прес-служба "Укрзалізниці".

Таке обмеження допомагає запобігати спекуляціям та іншим зловживанням з перепродажу квитків у період свят, стверджують в компанії.

Завдяки таким застережним заходам, у новорічні свята можна було знайти вільні квитки на поїзди популярних напрямків, заявили в "УЗ".

"Аналіз фахівців показує, що переважна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда. Такі дані демонструють, що квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу", - зазначають в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що з 15 грудня 2018 року до 15 січня 2019 року в "Укрзалізниці" унеможливили онлайн-повернення квитків на поїзди.

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15 01 2019 14:39
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