CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ПАТ "Укрзалізниця" завершують коригувати графік руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і відкривають продаж квитків на дати відправлення після 25 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на дати з 25 березня
Зараз можна придбати квитки вже на 30 поїздів
Фото: АиФ
Про це повідомляє в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
"Завершуємо коригування графіка руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і відкриваємо продаж проїзних документів на дати відправлення починаючи з 25.03.2018 року. На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів. Робота триває і буде завершена до початку наступного тижня", – розповів Кравцов.
Нагадаємо, 20 лютого "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв'язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час.
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