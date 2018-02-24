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"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на дати з 25 березня

Зараз можна придбати квитки вже на 30 поїздів
В ПАТ "Укрзалізниця" завершують коригувати графік руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і відкривають продаж квитків на дати відправлення після 25 березня.
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на дати з 25 березня Фото: АиФ

Про це повідомляє в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Завершуємо коригування графіка руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і відкриваємо продаж проїзних документів на дати відправлення починаючи з 25.03.2018 року. На даний час відкрито продаж уже на 30 поїздів. Робота триває і буде завершена до початку наступного тижня", – розповів Кравцов.

Нагадаємо, 20 лютого "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв'язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час.

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24 02 2018 21:40
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