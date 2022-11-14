Укрзалізниця відновила пасажирське сполучення Києва з Миколаєвом

Укрзалізниця вперше з початку повномасштабного вторгнення росії відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом, протягом 10 днів також планують запустити пасажирські поїзди до Херсона.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков в Facebook

Перший пасажирський потяг вирушить до Миколаєва вже 14 листопада. Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових.

Поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.

Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Крім того, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що протягом 10 днів Укрзалізниця також розраховує відновити залізничне пасажирське сполучення з деокупованим Херсоном.

"Залізничники разом з ДСНС завершують обстеження колій і вже почали ремонт пошкодженої інфраструктури (на Херсонщині – ред.). Розраховуємо, що відновити залізничне пасажирське сполучення з обласним центром ми зможемо протягом 10 днів", – повідомив Олександр Кубраков.

Раніше повідомлялось, що з початку війни Укрзалізниця евакуювала 4 млн людей та 120 тисяч тварин.