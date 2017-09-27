"Укрзалізниця" відновить залізничний рух у Калинівці після ретельної перевірки колій, – Омелян

Заборона на польоти в радіусі 50 км від арсеналу в Калинівці діятиме до 3:00 28 вересня, її можуть продовжити доти, доки не загасять пожежу й не унеможливлять вибухи. При цьому залізничні колії продовжать обстежувати сапери.

"Поки що ця заборона встановлена до 3:00 наступного дня. Ми виходимо з того, коли у нас буде впевненість, що пожежу ліквідовано, і будь-які інші вибухи є неможливими, тоді зможемо зняти ці обмеження", – заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує "112 Україна".

При цьому, за його словами, ситуація із залізничним сполученням дещо інша.

"Зараз ми обстежуємо колії на можливу наявність у них вибухонебезпечних предметів. Із цією метою було відряджено саперів залізничних військ, які на місці. Після того, як ми будемо повністю впевнені у безпеці пасажирів і співробітників УЗ, ми зможемо відновити рух", – повідомив міністр.

Він зауважив, що наразі нових змін до маршрутів потягів не вносять.

"Поки що це без змін. У нас є певні складнощі. Але це надзвичайна подія, і ми не можемо ставити життя людей під загрозу", – сказав Омелян.

"Щодо стратегічних об'єктів, вони охороняються як Нацгвардією, так і нашими військами спеціальної служби на транспорті. Я сподіваюся, що ніяких ексцесів не буде. По інших об'єктах – це компетенція інших відомств. Залізниця, шлюзи, авіація, стратегічні вузли – під охороною. Охорона у нас у залежності від ситуації перебуває у посиленому стані, тому поки що додаткових заходів безпеки ми не вживали", – резюмував міністр.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.

Додамо, що, за даними Міноборони, у Калинівці Вінницької області ситуація на складах боєприпасів стабілізувалася.