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"Укрзалізниця" відшкодувала поїздку пасажирам, яким довелось стояти всю дорогу

Загалом кошти вже отримали 44 пасажири цього поїзда
Пасажирам поїзда Одеса – Київ (Дарниця), які були вимушені їхати стоячи, повернули квитки.
"Укрзалізниця" відшкодувала поїздку пасажирам, яким довелось стояти всю дорогу Фото: facebook.com/andrii.shvets

Мова йде про понад 9 тисяч гривень. Загалом кошти вже отримали 44 пасажири цього поїзда у залізничних касах Одеси, Жмеринки, Києва та Вінниці.

"Пасажирам поїзда Інтерсіті+ №764 Одеса – Дарниця, які 13 серпня здійснили поїздку без надання їм місця для сидіння через вимушену заміну рухомого  складу, ПАТ "Укрзалізниця" повернуло кошти на загальну суму 9,2 тис. грн", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" також звернулася до пасажирів, яким не було надано місця, з проханням звернутися до кас повернення на вокзалах, а разу виникнення питань звертатися  за номером: (044) 465-30-90.

Нагадаємо, вчора пасажири поїзда "Інтерсіті" сполученням Одеса-Дарниця змушені були їхати стоячи через брак вагонів.

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14 08 2017 16:52
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