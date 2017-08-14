"Укрзалізниця" відшкодувала поїздку пасажирам, яким довелось стояти всю дорогу

Пасажирам поїзда Одеса – Київ (Дарниця), які були вимушені їхати стоячи, повернули квитки.

Мова йде про понад 9 тисяч гривень. Загалом кошти вже отримали 44 пасажири цього поїзда у залізничних касах Одеси, Жмеринки, Києва та Вінниці.

"Пасажирам поїзда Інтерсіті+ №764 Одеса – Дарниця, які 13 серпня здійснили поїздку без надання їм місця для сидіння через вимушену заміну рухомого складу, ПАТ "Укрзалізниця" повернуло кошти на загальну суму 9,2 тис. грн", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" також звернулася до пасажирів, яким не було надано місця, з проханням звернутися до кас повернення на вокзалах, а разу виникнення питань звертатися за номером: (044) 465-30-90.

Нагадаємо, вчора пасажири поїзда "Інтерсіті" сполученням Одеса-Дарниця змушені були їхати стоячи через брак вагонів.