"Укрзалізниця" вперше ремонтуватиме колії в іншій державі
Про це повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун.
"Наших колійників разом із колійною технікою запросили до Польщі виконувати цикл робіт на станції Медика. Про це філія Центр з ремонту та експлуатації колійних машин Укрзалізниці та польська Компанія ZUE S.A. підписали контракт", – написав він.
Вартість контракту €159,5 тис.
Працюватимуть у Польщі в два етапи: у червні та у вересні-жовтні цього року. На станції Медика виконуватимуть роботи з очищення щебеню, виправки, стабілізації, планування баласту 12,2 км колій та виправки 25 комплектів стрілочних переводів колії.
Загалом ремонтом будуть охоплені 8 станційних колій. Задіють 5 типів високопродуктивних колійних машин.
"Окрім того, для виконання робіт за зазначеним контрактом польська компанія ZUE S.A. закупить у філії Центр управління промисловістю ПАТ Укрзалізниця 20 тис. куб м щебеню фракції 40-70. Це додаткові інвестиції для нашої компанії", – зауважив Балчун.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 13 поїздів, які курсуватимуть влітку.
З України пасажирські залізничні перевезення здійснюються у шість країн Європейського союзу.
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