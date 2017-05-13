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"Укрзалізниця" вперше ремонтуватиме колії в іншій державі

Вартість контракту €159,5 тисяч
"Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" ПАТ "Укрзалізниця" вперше в історії виконуватиме колійні роботи в Польші.
"Укрзалізниця" вперше ремонтуватиме колії в іншій державі Фото: facebook.com/golovauz

Про це повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун.

"Наших колійників разом із колійною технікою запросили до Польщі виконувати цикл робіт на станції Медика. Про це філія Центр з ремонту та експлуатації колійних машин Укрзалізниці та польська Компанія ZUE S.A. підписали контракт", – написав він.

Вартість контракту €159,5 тис.

Працюватимуть у Польщі в два етапи: у червні та у вересні-жовтні цього року. На станції Медика виконуватимуть роботи з очищення щебеню, виправки, стабілізації, планування баласту 12,2 км колій та виправки 25 комплектів стрілочних переводів колії.

Загалом ремонтом будуть охоплені 8 станційних колій. Задіють 5 типів високопродуктивних колійних машин.

"Окрім того, для виконання робіт за зазначеним контрактом польська компанія ZUE S.A. закупить у філії Центр управління промисловістю ПАТ Укрзалізниця 20 тис. куб м щебеню фракції 40-70. Це додаткові інвестиції для нашої компанії", – зауважив Балчун.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 13 поїздів, які курсуватимуть влітку.

З України пасажирські залізничні перевезення здійснюються у шість країн Європейського союзу.

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13 05 2017 21:10
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