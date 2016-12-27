Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" впровадила безкоштовні сніданки та воду для пасажирів СВ-вагонів

Вода, яку залізничники видають пасажирам, – власного виробництва філій ПАТ "Укрзалізниця"
Пасажири СВ-вагонів у внутрішньодержавному сполученні відтепер безкоштовно отримують питну воду без газу в півлітрових пляшках, а пасажири деяких міжнародних маршрутів — безкоштовний сніданок.
"Укрзалізниця" впровадила безкоштовні сніданки та воду для пасажирів СВ-вагонів Фото: crimea.vgorode.ua

Зокрема, кожен пасажир, який подорожуватиме за маршрутами Київ – Прага, Київ – Братислава, Київ – Будапешт і Львів – Будапешт, тепер отримує безкоштовний сніданок: чай або каву на вибір, із печивом чи вафлями. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вода, яку залізничники видають пасажирам, – власного виробництва філій ПАТ "Укрзалізниця" та має державний сертифікат відповідності, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" вводить нову систему подачі інформації про розташування вагонів потягів які прибувають.

Раніше на сайті ПАТ "Укрзалізниця" запрацювала електронна форма для звернень громадян стосовно якості сервісу та боротьби з корупцією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2016 12:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.