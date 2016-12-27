"Укрзалізниця" впровадила безкоштовні сніданки та воду для пасажирів СВ-вагонів
Зокрема, кожен пасажир, який подорожуватиме за маршрутами Київ – Прага, Київ – Братислава, Київ – Будапешт і Львів – Будапешт, тепер отримує безкоштовний сніданок: чай або каву на вибір, із печивом чи вафлями. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Вода, яку залізничники видають пасажирам, – власного виробництва філій ПАТ "Укрзалізниця" та має державний сертифікат відповідності, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" вводить нову систему подачі інформації про розташування вагонів потягів які прибувають.
Раніше на сайті ПАТ "Укрзалізниця" запрацювала електронна форма для звернень громадян стосовно якості сервісу та боротьби з корупцією.
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