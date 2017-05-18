CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ найближчі тижні "Укрзалізниця" встановить на вокзалі в Києві перші термінали самообслуговування для придбання квитків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" встановить на вокзалах термінали для продажу квитків, - Бальчун
Перші термінали самообслуговування незабаром з'являться у столиці
Фото: kurierkolejowy.eu
"Ми покращуємо стандарти обслуговування пасажирів, будемо використовувати електронні канали продажу квитків. У найближчі тижні вони запрацюють на центральному вокзалі в Києві. Надалі такі термінали будуть встановлені і на інших вокзалах країни", - сказав голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун, повідомляє сайт компанії.
Також він повідомив, що незабаром додаток для придбання квитків на поїзди онлайн стане доступним і на операційній системі іОЅ.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.
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