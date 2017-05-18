"Укрзалізниця" встановить на вокзалах термінали для продажу квитків, - Бальчун

У найближчі тижні "Укрзалізниця" встановить на вокзалі в Києві перші термінали самообслуговування для придбання квитків.

"Ми покращуємо стандарти обслуговування пасажирів, будемо використовувати електронні канали продажу квитків. У найближчі тижні вони запрацюють на центральному вокзалі в Києві. Надалі такі термінали будуть встановлені і на інших вокзалах країни", - сказав голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун, повідомляє сайт компанії.

Також він повідомив, що незабаром додаток для придбання квитків на поїзди онлайн стане доступним і на операційній системі іОЅ.

Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.