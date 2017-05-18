Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" встановить на вокзалах термінали для продажу квитків, - Бальчун

Перші термінали самообслуговування незабаром з'являться у столиці
У найближчі тижні "Укрзалізниця" встановить на вокзалі в Києві перші термінали самообслуговування для придбання квитків.
"Укрзалізниця" встановить на вокзалах термінали для продажу квитків, - Бальчун Фото: kurierkolejowy.eu

"Ми покращуємо стандарти обслуговування пасажирів, будемо використовувати електронні канали продажу квитків. У найближчі тижні вони запрацюють на центральному вокзалі в Києві. Надалі такі термінали будуть встановлені і на інших вокзалах країни", - сказав голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун, повідомляє сайт компанії.

Також він повідомив, що незабаром додаток для придбання квитків на поїзди онлайн стане доступним і на операційній системі іОЅ.

Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2017 14:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.