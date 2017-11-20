На 15% треба було підняти з лютого

"Укрзалізниця" втратила 6 млрд гривень через несвоєчасне підвищення тарифу на вантажні перевезення.

"На 15% треба було підняти з лютого. Ми б за цей час отримали 6 млрд грн. Не підняли, бо не могли знайти компроміс", - повідомив в. о. голови УЗ Євген Кравцов в інтерв'ю Економічній правді.

За словами голови "Укрзалізниці", 6 млрд грн - це 6 тисяч вантажних вагонів.

"Звичайно, 15% недостатньо, але, знаючи ситуацію зсередини, повірте, це дуже велика, кривава і складна перемога", - додав він.

"Якщо дивитися на європейські директиви, тариф не повинен бути регульованим. Він повинен бути чітко розрахований і прив'язаний до витрат. Об'єктивно розумію: на перебудову системи знадобиться п'ять років або навіть більше", - підсумував керівник компанії.

Нагадаємо, з 31 жовтня "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні вантажні перевезення на 15%.

Раніше Укрзалізниця оголосила про запуск ще одного поїзда в Польщу.

З новим графіком руху поїздів на 2017-2018 роки з'явиться ще один поїзд з України в Польщу - він курсуватиме за маршрутом Здолбунів-Ковель-Холм.