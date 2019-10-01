Укрзалізниця втратила близько 30 тисяч вагонів внаслідок російської агресії
"За нашими приблизними підрахунками, на непідконтрольній території залишилось близько 30 тисяч вантажних вагонів… Також компанія втратила значну кількість локомотивів", - повідомив Кравцов під час засідання Кабінету міністрів України, інформує Громадське.
Водночас, у компанії зазначили, що наразі готові розпочати роботу з відшкодування втрат, які завдала російська агресія. У тому числі через позови до міжнародних судів проти Росії.
Також уряд під час засідання 10 січня призначив Кравцова головою Укрзалізниці.
Раніше Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів.
Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.
Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.
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