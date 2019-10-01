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Укрзалізниця втратила близько 30 тисяч вагонів внаслідок російської агресії

Також компанія втратила значну кількість локомотивів
Голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що за приблизними підрахунками компанія втратила близько 30 тисяч вантажних вагонів внаслідок російської агресії на Донбасі та анексії Криму.
Укрзалізниця втратила близько 30 тисяч вагонів внаслідок російської агресії Фото: uz.gov.ua

"За нашими приблизними підрахунками, на непідконтрольній території залишилось близько 30 тисяч вантажних вагонів… Також компанія втратила значну кількість локомотивів", - повідомив Кравцов під час засідання Кабінету міністрів України, інформує Громадське.

Водночас, у компанії зазначили, що наразі готові розпочати роботу з відшкодування втрат, які завдала російська агресія. У тому числі через позови до міжнародних судів проти Росії.

Також уряд під час засідання 10 січня призначив Кравцова головою Укрзалізниці.

Раніше Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

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10 01 2019 13:05
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