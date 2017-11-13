CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Укрзалізниці ініціювали перевірку за фактом інциденту, коли на Закарпатті пасажирам довелося штовхати приміський поїзд Івано-Франківськ-Рахів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця вирішила перевірити інцидент, коли пасажири штовхали поїзд
Розслідування цього інциденту взято під особистий контроль керівника Укрзалізниці
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За даними компанії, випадок стався навесні 2017 року, йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
Розслідування цього інциденту взято під особистий контроль керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова.
Зазначимо, що напередодні в мережі опублікували відео, як під час зупинки на платформі Кваси пасажири штовхають дизель-поїзд сполученням Івано-Франківськ-Рахів, у якого з ладу вийшли двигуни.
Врешті-решт пасажири змушені були пересісти на автобус, щоб доїхати до Рахова.
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13 11 2017 22:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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