Укрзалізниця вирішила перевірити інцидент, коли пасажири штовхали поїзд

Розслідування цього інциденту взято під особистий контроль керівника Укрзалізниці

В Укрзалізниці ініціювали перевірку за фактом інциденту, коли на Закарпатті пасажирам довелося штовхати приміський поїзд Івано-Франківськ-Рахів.

За даними компанії, випадок стався навесні 2017 року, йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Розслідування цього інциденту взято під особистий контроль керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова.

Зазначимо, що напередодні в мережі опублікували відео, як під час зупинки на платформі Кваси пасажири штовхають дизель-поїзд сполученням Івано-Франківськ-Рахів, у якого з ладу вийшли двигуни.

Врешті-решт пасажири змушені були пересісти на автобус, щоб доїхати до Рахова.