"Укрзалізниця" вирішила відмовитися від пір’яних подушок і "вафельних" рушників

"Укрзалізниця" затвердила новий порядок використання постільної білизни та інвентаря в потягах, повідомив керівник УЗ Войцех Бальчун.

""Кусючі" ковдри і пір’яні подушки відправляємо в історію! Вчора затвердили новий порядок використання постільної білизни та інвентаря в поїздах. Розраховуємо, що наш пасажир у найближчій перспективі забуде про зім’яті, важкі матраци і сумнівного вигляду подушки. Ковдри, які “кусаються” , поступляться місцем новим – із сучасних комфортних екологічних матеріалів. Відмовляємося і від літнього та зимового варіантів ковдр і переходимо на всесезонний формат. Позбавляємося і від так званих, “вафельних” рушників старого зразка – замість них будуть махрові, якими зручніше і приємніше користуватися", – написав Бальчун у Facebook в четвер, 23 березня.

Він також зазначив, що поступово планують замінити весь застарілий інвентар.

"Не обіцяємо, що разючі зміни відбудуться за один день, але поступово буде замінено весь інвентар. І прохання до пасажирів: розраховуємо на зустрічний рух - дбайливе ставлення до майна залізниці", – додав він.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів до Великодня, а також збільшила періодичність курсування 3 графікових поїздів.