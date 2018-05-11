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"Укрзалізниця" витратила 2,5 млн грн на святкування Дня залізничника

Залізничники закупили 460 комплектів значків з символікою "УЗ" на 670 тис. гривень
На святкування Дня залізничника Центр сервісного забезпечення "Укрзалізниці" проводив закупівлі для проведення урочистих заходів на 2,5 млн гривень.
"Укрзалізниця" витратила 2,5 млн грн на святкування Дня залізничника Фото: uz.gov.ua

За оприлюдненою інформацією за договорами в системі Prozorro незрозуміло, на які саме цілі пішли кошти, повідомляє сайт "Залізниця без корупції".

Але, за даними видання, для святкування було замовлено послуги кав'ярні на 700 тис. гривень за адресою м.Київ, пр-т Перемоги, 40-б. За цією адресою розташований виставковий комплекс "АККО Інтернешнл", з яким було укладено договір на послуги з надання в оренду будівлі за 230 тис. гривень. Продукти харчування надаватиме ТОВ "Експо Кейтеринг", яке ще жодного разу не укладало договорів з державними компаніями.

Також за цією адресою буде надаватися послуга звукорежисера і звукового оформлення заходу на 59 тис. гривень.

Ще один звіт про укладений договір на послуги їдалень з забезпечення харчуванням вартістю 150 тис. гривень також був викладено в системі Prozorro. Ця послуга надавалася в рамках виставки "Музей залізниці", яку провели 3-4 жовтня за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Оренда виставкової зали обійшлася в 360 тис. гривень.


Фото: zbk.org.ua

Для нагородження залізничників було закуплено на 66 тис. гривень значків "Залізнична Слава" 1-го ступеня кількістю 100 штук. Завчасно також залізничники закупили 460 комплектів значків з символікою ВАТ "УЗ" в футлярі на 670 тис. гривень.


Фото: zbk.org.ua

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" замовила групу "ТІК" і співаків Катерину Бужинську і Амадора за 630 тис. гривень.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" за допомогою системи публічних закупівель Prozorro уклала контракт на 740 тис. грн з підприємцем (ФОП) Русановим Романом Миколайовичем, який має вести сторінку компанії у Facebook.

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05 11 2018 19:17
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