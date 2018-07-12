"Укрзалізниця" з 9 грудня запускає рейс "Мукачево-Будапешт"

В.о. глави "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив, що рейс сполученням "Мукачево-Будапешт" стартує з 9 грудня цьогоріч.

"Довгоочікуваний перший рейс сполученням "Мукачево-Будапешт" стартує з 9 грудня цьогоріч. Це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут. Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить Угорським залізницям. Ми зі свого боку збудували окрему платформу, відремонтували колію, засоби сигналізації та зв’язку", - пише Кравцов у Facebook.

"У дорозі поїзд – близько 6 годин. З переваг – відтепер не витрачатимемо час на технічні операції для курсування на вузькій колії. Це зекономить час", - йдеться у повідомленні.

"На Мукачево ми маємо великі плани. Там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України, і створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень. Наразі ведемо переговори із колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги", - додав Кравцов.

Нагадаємо, що в середу, 14 листопада, до Мукачева (Закарпатська обл.) прибув перший тестовий потяг Інтерсіті з Будапешта.