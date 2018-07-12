"Укрзалізниця" з 9 грудня запускає рейс "Мукачево-Будапешт"
"Довгоочікуваний перший рейс сполученням "Мукачево-Будапешт" стартує з 9 грудня цьогоріч. Це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут. Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить Угорським залізницям. Ми зі свого боку збудували окрему платформу, відремонтували колію, засоби сигналізації та зв’язку", - пише Кравцов у Facebook.
"У дорозі поїзд – близько 6 годин. З переваг – відтепер не витрачатимемо час на технічні операції для курсування на вузькій колії. Це зекономить час", - йдеться у повідомленні.
"На Мукачево ми маємо великі плани. Там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України, і створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень. Наразі ведемо переговори із колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги", - додав Кравцов.
Нагадаємо, що в середу, 14 листопада, до Мукачева (Закарпатська обл.) прибув перший тестовий потяг Інтерсіті з Будапешта.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"