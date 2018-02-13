Укрзалізниця з квітня підвищить ціни на квитки

Компанія перенесла підвищення цін на квитки на більш ранні терміни

У квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці" на 10%.

"Перший етап зростання цін на квитки в поїздах на 10% ми плануємо орієнтовно з 1 квітня. Отримані кошти спрямуємо на розвиток пасажирської інфраструктури. Зараз ми закуповуємо пасажирські вагони, які виробляє національний виробник. Досить швидкими темпами здійснюється модернізація вагонів, інвестуємо в ремонт рухомого складу", - розповів директор з економіки та фінансів компанії Андрій Рязанцев, повідомляє Економічна правда.

Він також запевнив, що гроші, отримані УЗ в результаті підвищення тарифів, підуть на спеціальний інвестиційний рахунок, за рахунок якого буде забезпечуватися підвищення якості пасажирських перевезень.

За словами Рязанцева, в останній раз УЗ підвищувала тарифи на пасажирські перевезення ще в 2014 році.

"З тих пір індекс споживчих цін виріс мінімум на 60-70%, в 4-6 разів збільшилася вартість комунальних та інших послуг. По всій номенклатурі товарів, які потрібні залізниці, істотно зросли ціни", - констатує він.

При цьому, підкреслює чиновник, вартість квитків на потяги все одно залишиться конкурентною у порівнянні з автобусними перевезеннями.

Відзначимо, що щорічно в УЗ кілька разів змінює ціни на квитки для пасажирів. Вартість коливається в залежності від сезону: чим більший попит на перевезення, тим вище ціна.

Зазвичай коефіцієнт підвищення/пониження ціни становить 1,02-1,1. Літні перевезення одні з найдорожчих для пасажирів, дорожче - тільки в період з 25 по 30 грудня, коли діє коефіцієнт 1,1. Найдешевші перевезення на 9 травня - в цей день на квитки надається 20-відсоткова знижка.

Раніше повідомлялось, "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських перевезень на понад 20% в 2018 році.