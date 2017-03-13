"Укрзалізниця" зафіксувала 57 випадків нападів та грабежів в 2017 році

В січні-лютому 2017 року на залізницях України сталося 4 випадки насильства щодо залізничників

У 2017 році було зафіксовано 57 випадків незаконного втручання в роботу залізниці України.

"За два перших місяці 2017 зафіксовано 57 випадків незаконного втручання в роботу залізниць - майже на рівні 2016 року. З них 27 випадків - крадіжки та пошкодження елементів рухомого складу та інфраструктури, які привели до перерв в русі поїздів", - повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що в січні-лютому 2017 року на залізницях України сталося 4 випадки насильства щодо залізничників або учасників залізничного руху.

Зокрема, 11 березня на переїзді перегону Гречани – Чорний Острів біля Хмельницького невідомий чоловік ударив ножем у спину чергового по переїзду, коли той здійснював огляд колії.