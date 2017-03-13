CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2017 році було зафіксовано 57 випадків незаконного втручання в роботу залізниці України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" зафіксувала 57 випадків нападів та грабежів в 2017 році
В січні-лютому 2017 року на залізницях України сталося 4 випадки насильства щодо залізничників
Фото: atn.ua
"За два перших місяці 2017 зафіксовано 57 випадків незаконного втручання в роботу залізниць - майже на рівні 2016 року. З них 27 випадків - крадіжки та пошкодження елементів рухомого складу та інфраструктури, які привели до перерв в русі поїздів", - повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".
Також повідомляється, що в січні-лютому 2017 року на залізницях України сталося 4 випадки насильства щодо залізничників або учасників залізничного руху.
Зокрема, 11 березня на переїзді перегону Гречани – Чорний Острів біля Хмельницького невідомий чоловік ударив ножем у спину чергового по переїзду, коли той здійснював огляд колії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 03 2017 23:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків