Укрзалізниця закуповує гвинтівок і пістолетів на 2,5 млн
Замовником вказана "Південно-Західна залізниця", свідчить інформація на сайті державних закупівель Prozorro.
Постачальником зброї стане Казенне науково-виробниче об'єднання Форт МВС України.
Компанія поставить пістолет Форт-21.03 (в комплекті патрони калібру 9х19 Luger - 63 шт.), пістолет Форт-19 (в комплекті патрони калібру 9х19 Luger - 109 шт.), пістолет Форт-9 (в комплекті патрони 9х17 - 500 шт. ), штурмову гвинтівку Форт-229 (в комплекті патрони 7.62х51 - 232шт.), пістолет-кулемет Форт-224 калібру 9х19 Luger з глушником (в комплекті патрони калібру 9х19 Luger - 845 шт.) і пістолет-кулемет Форт - 224 калібру 9х19 Luger без глушника (в комплекті патрони 9х19 Luger - 1000 шт).
Товари повинні поставити до 28 грудня 2018. Всього УЗ поставлять 89 комплектів зброї.
Очікувана вартість замовлення 2 мільйони 615 тисяч 802 гривні.
Нагадаємо, що глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Київ веде дискусії зі США щодо нових одиниць оборонного обладнання.
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