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"Укрзалізниця" закупить туалети по мільйону гривень за штуку

На все про все викинуть чверть мільярда
Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн гривень.
"Укрзалізниця" закупить туалети по мільйону гривень за штуку Фото: Телеграфь

Планують замовити 250 комплектів туалетів по 1,08 млн гривень, повідомляють "Наші гроші" з посиланням на системіу "Прозорро".

Узимку залізниця намагалась придбати вантажні напіввагони за співставною ціною 999 600 гривень.

У доларовому еквіваленті вартість одного туалету становить 40 тисяч доларів.

За таку суму можна купити квартиру в новобудові в Києві, новий двоповерховий котедж на Київщині чи автомобіль Toyota Camry Premium.

Учасники тендеру мають запропонувати туалети, які мають "позитивний досвід експлуатації системи не менше 3 років на залізницях України".

Нагадаємо, що акціонерна компанія "Укрзалізниця" в 2017 році планує розширити мережу швидкісних маршрутів, а також закупити 4 нових швидкісних поїзди.

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04 04 2017 12:39
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