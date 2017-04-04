"Укрзалізниця" закупить туалети по мільйону гривень за штуку
Планують замовити 250 комплектів туалетів по 1,08 млн гривень, повідомляють "Наші гроші" з посиланням на системіу "Прозорро".
Узимку залізниця намагалась придбати вантажні напіввагони за співставною ціною 999 600 гривень.
У доларовому еквіваленті вартість одного туалету становить 40 тисяч доларів.
За таку суму можна купити квартиру в новобудові в Києві, новий двоповерховий котедж на Київщині чи автомобіль Toyota Camry Premium.
Учасники тендеру мають запропонувати туалети, які мають "позитивний досвід експлуатації системи не менше 3 років на залізницях України".
Нагадаємо, що акціонерна компанія "Укрзалізниця" в 2017 році планує розширити мережу швидкісних маршрутів, а також закупити 4 нових швидкісних поїзди.
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