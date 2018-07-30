Укрзалізниця замовила в Росії партію нагородних значків по 800 грн, - ОНОВЛЕНО

Кожна медалька буде виготовлена не з дорогоцінних металів

Державна компанія "Укрзалізниця" замовила в Росії виготовлення партії нагородних знаків "Почесний залізничник" по 800 грн за штуку.

Адміністративно-господарське управління ОАО "Российские железные дороги" виграло тендер філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" на постачання 96 нагородних знаків "Почесний залізничник" на загальну суму 182 тисяч рублів (трохи більше 77 тисяч гривень), повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.

Кожна медалька буде виготовлена не з дрогоцінних металів, але обійдеться УЗ приблизно у 800 гривень.

Безпосередньо виготовленням нагород займатиметься російське ТОВ "Культторг". УЗ має отримати замовлення у строк до 31 грудня 2018 року.

Медалі виготовляються з мідно-нікелевого сплаву з латунними елементами. Кожний виріб пакується у футляр. До нього додається посвідчення зі шкіри.

Контракт на постачання 26 липня підписали в.о. директора філії "Укрзалізниці" із закупівель Євген Нікітін і його заступник Андрій Лапін, з російської сторони - директор АГУ "РЖД" Володимир Скубака.

Оновлення. Виконуючий обов’язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що доручив призупинити закупівлю з Росії нагородних знаків.

"Зранку доручив зупинити процедуру закупівлі знаків "Почесний залізничник". Укрзалізниця також звернулась до Міністерства інфраструктури України з пропозицією переглянути порядок участь в угоді, якою регламентується присвоєння цього знаку", - заявив він "Українській правді".

"Дана угода має бути переглянута українською стороною з огляду на актуальну політичну ситуацію", - додав Кравцов.

Нагадаємо, що з початку 2018 року "Укрзалізниця" отримала 3,46 мільярда доларів від індексації вартості перевезення вантажів. Всі кошти компанія спрямувала на інвестиції.