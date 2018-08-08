"Укрзалізниця" заплатить 740 тис. грн за ведення сторінки у Facebook

Договір уклали до кінця 2018 року

"Укрзалізниця" за допомогою системи публічних закупівель Prozorro уклала контракт на 740 тис. грн з підприємцем (ФОП) Русановим Романом Миколайовичем, який має вести сторінку компанії у Facebook.

Відзначимо, що початкова сума контракту становить 653 тис. грн, ще 87 тис. грн виконавець разово отримає, якщо кількість підписників сторінки зросте до 78 тисяч, повідомляється на сайті Prozorro.

Договір про наданння послуг діятиме від 19 червня 2018 до 31 грудня 2018. Послуги надаватимуть за адресою офісу "Укрзалізниці" в Києві по вул. Тверська, 5.

Підтримка з винагородою обійдеться в середньому в 117 тис. грн на місяць.