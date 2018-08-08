"Укрзалізниця" заплатить 740 тис. грн за ведення сторінки у Facebook
Відзначимо, що початкова сума контракту становить 653 тис. грн, ще 87 тис. грн виконавець разово отримає, якщо кількість підписників сторінки зросте до 78 тисяч, повідомляється на сайті Prozorro.
Договір про наданння послуг діятиме від 19 червня 2018 до 31 грудня 2018. Послуги надаватимуть за адресою офісу "Укрзалізниці" в Києві по вул. Тверська, 5.
Підтримка з винагородою обійдеться в середньому в 117 тис. грн на місяць.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця закупила у компанії "Російські залізниці" нагородних значків "Почесний залізничник" на 77 тисяч 856 гривень.
Згідно з тендером у системі електронних держзакупівель Prozorro, філія "Укрзалізниці" уклала цей договір 26 липня. Загалом "Укрзалізниця" закупила 96 знаків "Почесний залізничник" у футлярі та бланки посвідчень до них.
Зазначено, що нагородний знак "Почесний залізничник" виготовлений з мідно-нікелевого сплаву методом штампування і не містить коштовних металів.
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