"Укрзалізниця" запровадила "квиток першої хвилини" на сполучення Київ – Прага – Київ

Квитки за дисконтом не можна повернути, обміняти та переоформити

ПАТ "Укрзалізниця" та АТ "Чеські залізниці" уклали угоду, згідно з якою на сполученні Київ – Прага – Київ діє функція "квиток першої хвилини" — придбання перших трьох квитків зі знижкою до тисячі гривень.

Про це повідомив голова УЗ Войцех Балчун.

"За угодою між ПАТ "Укрзалізниця" та АТ "Чеські залізниці" встановлено спеціальні тарифні умови та умови реалізації проїзних документів на окремо виділені 3-и місця для проїзду в сполученні Київ – Прага – Київ", – повідомив Балчун.

Дисконтна програма для 3-х місць діє як для поїздки "туди", так і для поїздки "зворотно". Така поїздка зі знижками може бути оформлена лише від/до станцій Київ та Львів до/від станцій Чехії (Словаччина – тільки транзитом).

Наголошується, що спеціальні тарифні умови не комбінуються з іншими пропозиціями, зокрема і дитячими квитками.

Квитки за дисконтом не можна повернути, обміняти та переоформити.

Дисконт діє на попередній продаж квитків та закінчується за 1 добу до відправлення поїзда з Києва, та за 3 доби у зворотному напрямку при відправленні поїзда з Праги. Однак у добу відправлення поїзда з Києва дисконт для трьох місць вже не діє.

Для порівняння надаються ціни на подорож з дисконтом та без.

Вартість проїзду зі знижкою:

Київ - Прага – 1891,70 грн (€ 64,0);

Львів - Прага – 1513,95 грн (€ 51,0).

Квитки за звичайним тарифом:

Київ - Прага – 2868,05 грн (€ 98,6);

Львів - Прага – 2403,12 грн (€ 82,6).

У сполученні Київ – Прага курсує безпересадковий вагон відправленням зі станції Київ о 23:57 у складі поїзда №771 Київ – Хмельницький. Зі станції Львів о 10:10 у складі поїзда №108 Одеса – Ужгород.

Нагадаємо, контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року.