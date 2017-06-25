"Укрзалізниця" запровадила "квиток першої хвилини" на сполучення Київ – Прага – Київ
Про це повідомив голова УЗ Войцех Балчун.
"За угодою між ПАТ "Укрзалізниця" та АТ "Чеські залізниці" встановлено спеціальні тарифні умови та умови реалізації проїзних документів на окремо виділені 3-и місця для проїзду в сполученні Київ – Прага – Київ", – повідомив Балчун.
Дисконтна програма для 3-х місць діє як для поїздки "туди", так і для поїздки "зворотно". Така поїздка зі знижками може бути оформлена лише від/до станцій Київ та Львів до/від станцій Чехії (Словаччина – тільки транзитом).
Наголошується, що спеціальні тарифні умови не комбінуються з іншими пропозиціями, зокрема і дитячими квитками.
Квитки за дисконтом не можна повернути, обміняти та переоформити.
Дисконт діє на попередній продаж квитків та закінчується за 1 добу до відправлення поїзда з Києва, та за 3 доби у зворотному напрямку при відправленні поїзда з Праги. Однак у добу відправлення поїзда з Києва дисконт для трьох місць вже не діє.
Для порівняння надаються ціни на подорож з дисконтом та без.
Вартість проїзду зі знижкою:
Київ - Прага – 1891,70 грн (€ 64,0);
Львів - Прага – 1513,95 грн (€ 51,0).
Квитки за звичайним тарифом:
Київ - Прага – 2868,05 грн (€ 98,6);
Львів - Прага – 2403,12 грн (€ 82,6).
У сполученні Київ – Прага курсує безпересадковий вагон відправленням зі станції Київ о 23:57 у складі поїзда №771 Київ – Хмельницький. Зі станції Львів о 10:10 у складі поїзда №108 Одеса – Ужгород.
Нагадаємо, контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року.
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