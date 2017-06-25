Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Укрзалізниця" запровадила "квиток першої хвилини" на сполучення Київ – Прага – Київ

Квитки за дисконтом не можна повернути, обміняти та переоформити
ПАТ "Укрзалізниця" та АТ "Чеські залізниці" уклали угоду, згідно з якою на сполученні Київ – Прага – Київ діє функція "квиток першої хвилини" — придбання перших трьох квитків зі знижкою до тисячі гривень.
"Укрзалізниця" запровадила "квиток першої хвилини" на сполучення Київ – Прага – Київ Фото:112.ua

Про це повідомив голова УЗ Войцех Балчун.

"За угодою між ПАТ "Укрзалізниця" та АТ "Чеські залізниці" встановлено спеціальні тарифні умови та умови реалізації проїзних документів на окремо виділені 3-и місця для проїзду в сполученні Київ – Прага – Київ", – повідомив Балчун.

Дисконтна програма для 3-х місць діє як для поїздки "туди", так і для поїздки "зворотно". Така поїздка зі знижками може бути оформлена лише від/до станцій Київ та Львів до/від станцій Чехії (Словаччина – тільки транзитом).

Наголошується, що спеціальні тарифні умови не комбінуються з іншими пропозиціями, зокрема і дитячими квитками.

Квитки за дисконтом не можна повернути, обміняти та переоформити.

Дисконт діє на попередній продаж квитків та закінчується за 1 добу до відправлення поїзда з Києва, та за 3 доби у зворотному напрямку при відправленні поїзда з Праги. Однак у добу відправлення поїзда з Києва дисконт для трьох місць вже не діє.

Для порівняння надаються ціни на подорож з дисконтом та без.

Вартість проїзду зі знижкою:

Київ - Прага – 1891,70 грн (€ 64,0);

Львів - Прага – 1513,95 грн (€ 51,0).

Квитки за звичайним тарифом:

Київ - Прага – 2868,05 грн (€ 98,6);

Львів - Прага – 2403,12 грн (€ 82,6).

У сполученні Київ – Прага курсує безпересадковий вагон відправленням зі станції Київ о 23:57 у складі поїзда №771 Київ – Хмельницький. Зі станції Львів о 10:10 у складі поїзда №108 Одеса – Ужгород.

Нагадаємо, контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2017 18:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.